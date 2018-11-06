2018-11-06T03:41:56+03:00
Политика

Трамп назовет имя постпреда в ООН к концу недели

Представитель Госдепа Хезер Науэрт остается самым вероятным кандидатом на этот пост
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Имя нового постоянного представителя США в ООН станет известно до конца текущей недели. Его пообещал сообщить президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Постпреда при ООН я объявлю к концу недели", - сказал он.

Глава Белого дома подтвердил ранее, что всерьез рассматривает кандидатуру бывшей телеведущей, а ныне руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт на замену нынешнему постпреду страны в ООН Никки Хейли.

Американские СМИ сообщают, что президент уже предупредил своих помощников, что планирует назначить Науэрт. Однако ее кандидатуру сначала должен будет одобрить Сенат.

Как писал сайт "КП", 1 ноября телеканал Fox News сообщил, что Науэрт получила от Трампа предложение стать постпредом в международной организации.

Никки Хейли в октябре объявила, что в конце года покинет пост. Она работала в ООН с 27 января 2017 года. С 12 января 2011 года по 24 января 2017 года была губернатором американского штата Южная Каролина.

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