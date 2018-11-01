Трамп предложил Науэрт стать постпредом США в ООН

1 Нояб. 23:47 2018-11-01T23:48:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт получила предложение от президента Дональда Трампа стать постоянным представителем Соединенных Штатов в ООН. Об этом 1 ноября сообщил телеканал Fox News.

Пока неизвестно, согласилась ли бывшая журналистка и телеведущая Fox News Channel сменить Никки Хейли. Однако другие СМИ отметили, что Науэрт обычно сама проводит пресс-конференции в Госдепе, но всю последнюю неделю вместо нее с журналистами общался заместитель представителя госдепартамента Роберт Палладино.

О том, что Науэрт может стать новым постпредом США в ООН канал Fox News сообщал еще в понедельник, когда в Овальном кабинете Белого дома состоялась ее встреча с Трампом.

Как сообщал сайт kp.ru, в октябре нынешний постпред США Хейли объявила, что в конце года покинет пост. Трамп пообещал в ближайшие недели определиться с ее преемником. В качестве возможного кандидата на эту должность рассматривалась бывшая помощница американского лидера Дина Пауэлл.

Хейли работала в ООН с 27 января 2017 года. С 12 января 2011 года по 24 января 2017 года была губернатором американского штата Южная Каролина.