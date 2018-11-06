Китай и Россия подпишут соглашение о разработке совместного вертолета в ближайшие полгода

6 Нояб. 10:41 2018-11-06T10:41:22+03:00

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Россия и Китай в ближайшее время подпишут соглашение на создание совместного тяжелого гражданского вертолета. Об этом сообщил глава холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский.

Глава компании рассказал, что страны согласовали все технические вопросы, осталось решить вопросы финансового характера. По словам Богинского, контракт будет подписан в ближайшее полгода.

Над созданием вертолета будут работать холдинг "Вертолеты России" и китайская компания Avicopter. Межправительственное соглашение было подписано в 2016 году, согласно которому предприятия должны создать перспективный тяжелый вертолет для осуществления его серийного производства в КНР и удовлетворения спроса на китайском рынке.

Российская сторона инвестирует технологии в проект, разработает техническое предложение и отдельные системы машины на контрактной основе.

В феврале 2017 года премьер-министром РФ Дмитрий Медведев утвердил межправительственное соглашение о совместной разработке тяжелого вертолета.

Китай, в свою очередь, ответственен за организацию программы вертолета в целом. Avicopter займется проектированием, постройкой опытных образцов, проведением испытаний, сертификацией, подготовкой и серийным производством, а также продвижением вертолета.

Планируется, что сертификация многоцелевого вертолета "Ансат" в Китае пройдет до конца года.

"Мы совместно проводим работу по валидации сертификата. Ожидаем, что эта работа будет завершена до конца текущего года", - сказал Богинский.

Отметим, "Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет. Его серийное производство проходит на Казанском вертолетном заводе.

Вертолет соответствует всем международным стандартам санитарной авиации и позволяет спасти жизнь человека на период транспортировки.

В начале 2018 года авиационным властям КНР была передана заявка на сертификацию "Ансата" в Китае.

Ранее kp.ru сообщал, что Россия и Китай подписали соглашения о сотрудничестве в атомной сфере.