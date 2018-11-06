2018-11-06T14:55:30+03:00
Политика

В честь встречи Путина и Трампа в США выпустили монету с ошибками

На памятном сувенире неправильно написали русские слова
Алена Басавина
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На монету нанесли надписи на русском языке с ошибками Фото: twitter alinaselyukhНа монету нанесли надписи на русском языке с ошибками Фото: twitter alinaselyukh
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Три опечатки обнаружила на памятном знаке американская журналистка Алина Селюх. Фотографию с некорректными надписями на русском языке женщина опубликовала на своей странице в Twitter.

"Получила шанс увидеть памятную монету Белого дома о встрече Трампа с Путиным в Хельсинки. Отметила 3 опечатки в русских надписях, в том числе в слове «Хельсинки»", - написала Селюх.

Оказалось, что к саммиту в Хельсинках американский магазин создал сувенирную монету. Надписи на английском языке на неё нанесли правильно. Однако русские слова оказались исковерканы.

Мастера выгравировали «ддипломатическая история», «новое эра» и «Хельпинский саммит» Фото: twitter alinaselyukh

Мастера выгравировали «ддипломатическая история», «новое эра» и «Хельпинский саммит» Фото: twitter alinaselyukh

Мастера нанесли на монету изображения лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, а также кафедральный собор Хельсинки. По какой-то причине они также нанесли словосочетания «ддипломатическая история», «новое эра» и «Хельпинский саммит».

Монету с ошибками представитель СМИ увидела на официальном сайте «Сувенирный магазин Белого дома». За нее продавцы запросили 100 долларов.

Напомним, что саммит России и США прошел в Финляндии 16 июля 2018 года. В течении двух часов Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали актуальные международные проблемы и вопросы российско-американских отношений. Саммит завершился без подписания каких-либо итоговых документов.

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