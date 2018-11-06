2018-11-06T13:34:35+03:00
Общество

Стало известно об отставке заместителя генпрокурора

Заявление об увольнении написал Александр Гуцан
Алена Басавина
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Александр Гуцан покинет пост замгенпрокурора Фото: genproc.gov.ruАлександр Гуцан покинет пост замгенпрокурора Фото: genproc.gov.ru
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Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка лишится третьего заместителя. Свой пост планирует покинуть Александр Гуцан. Известно, что он планирует перейти на другую работу - об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Информацию об оставке агентству также подтвердили в Совете Федерации. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что верхняя палата парламента рассмотрит прошение об отставке 7 ноября.

Отметим, что за последние два месяца освободится уже третье место заместителя Генерального прокурора. Ранее в авиакатастрофе в Костромской области погиб Саак Карапетян. Также свои полномочия сложил Иван Семчишин.

Александр Гуцан занимал пост заместителя Генерального прокурора Российской Федерации с 2007 года. За свою работу неоднократно поощрялся, награжден государственными и ведомственными наградами. Государственный советник юстиции 1 класса.

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