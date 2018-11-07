2018-11-07T07:02:44+03:00
Политика

Президентскую деятельность Трампа одобряют 44% американцев

У семи из 10 опрошенных избирателей США за последние 2 года их финансовое положение улучшилось
Юлия ДИВЕЕВА
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Политику президента Дональда Трампа одобряют 44% американцевПолитику президента Дональда Трампа одобряют 44% американцевФото: REUTERS
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Работу Дональда Трампа на посту президента США одобряют 44% американцев, а недовольны 55%. К такому выводу пришла телекомпания CNN, которая проводила опросы граждан, проголосовавших на промежуточных выборах в Конгресс.

Так 31% респондентов заявили, что они твердо поддерживают Трампа, а 47% решительно не одобряют его деятельность. Более 60% признались, что на их решение при голосовании повлияло отношение к политике нынешней администрации.

Примечательно, что из десяти опрошенных - семь признались, что их финансовое положение за последние два года улучшилось и выразили удовлетворением дел в экономике страны. При этом 48% считают миграционную политику Трампа слишком жесткой, а 16% -наоборот чересчур мягкой, еще 32% назвали ее взвешенной.

Также тех, кто считает налоговую политику республиканцев полезной больше, чем тех, кто говорит, что она наносит вред. Однако большинство опрошенных не имеют мнения по этому поводу. Торговую политику Трампа поддержали 25% респондентов, 31% критикуют ее, а у 35% нет четкого мнения.

Как писал ранее сайт kp.ru, 6 ноября в США началось голосование на промежуточных выборах. Первые избирательные участки открылись в 05:00 по местному времени (13:00 мск) в штате Вермонт, завершится голосование в штате Гавайи в 18:00 по местному времени (07:00 мск 7 ноября).

Американцы переизбирут 35 из 100 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 членов законодательных собраний штатов, судьей и членов советов школьных округов.

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