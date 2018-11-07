Военный самолет ВМС США вел разведку вблизи Керченского пролива

7 Нояб. 06:29 2018-11-07T06:30:07+03:00

Одновременно с ним рядом с Крымом и Краснодарским краем совершал полет американский беспилотник

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В близи Керченского пролива и крымского побережья во вторник, 6 ноября, разведку вел патрульный противолодочный самолет ВМС США. Такие данные были получены из западных мониторинговых авиационных ресурсов.

Известно, что борт, совершавший полет рядом с Крымом, поднялся в воздух с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и курсировал над международными водами Черного моря в 35 километрах к югу от прохода в Керченский пролив. Он также несколько раз пролетел вблизи Севастополя и побережья Краснодарского края.

В это же время рядом с Крымом и побережем Краснодарского края более четырех с половиной часов кружил стратегический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВВС США, вылетевший с той же базы на Сицилии. Ранее этот дрон шесть часов вел разведку вдоль линии разделения в Донбассе, в ходе которой он также приближался на расстояние 45-60 км к границам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей, передает Интерфакс.

Как писал сайт "КП", Минобороны РФ сообщило, что на прошлой неделе летчики воздушно-космических сил России (ВКС) четыре раза поднимались в небо на перехват иностранных летательных аппаратов, чтобы не допустить нарушения государственной границы.