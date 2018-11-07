2018-11-07T07:01:23+03:00
Политика

Демократы впервые за восемь лет завоюют большинство в Палате представителей

Республиканцы все еще сохраняют контроль в Сенате Конгресса США
Юлия ДИВЕЕВА
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Голосование на промежуточных выборах в Конгресс США в Лас-Вегасе.Голосование на промежуточных выборах в Конгресс США в Лас-Вегасе.Фото: REUTERS
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Впервые за последние восемь лет у Демократической партии США есть шанс получить большинство в палате представителей Конгресса. При этом Республиканская партия скорее все сохранит лидирующее положение в Сенате. Такие прогнозы делает телекомпания Fox News.на основе предварительных подсчетов голосов на промежуточных выборах.

Телеканал отмечает, что победа демократов в нижней палате парламента США будет означать, что президенту США Дональду Трампу будет еще труднее проводить свои законодательные инициативы, а либералы смогут надеяться на завершение расследования в отношении Трампа и даже, на обсуждение импичмента главе государства.

Республиканцы же по-прежнему будут контролировать все важные федеральные и судебные назначения в стране. Для контроля над палатой представителей необходимо получить минимум 218 голосов.

Однако точных официальных данных о распределении голосов в Конгрессе пока нет. Последние избирательные участки закрываются в эти минуты в штате Гавайи (в 18:00 6 ноября по местному времени или в 07:00 мск 7 ноября).

Как писал ранее сайт kp.ru, 6 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс и местные органы самоуправления.

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