Трамп об итогах выборов в конгресс: «Потрясающий успех, спасибо всем!»

7 Нояб. 07:46 2018-11-07T07:47:28+03:00

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Президент США Дональд Трамп поблагодарил всех сограждан за участие в промежуточных выборах, итоги которых он назвал "потрясающим успехом".

"Потрясающий успех вечером. Спасибо вам всем!", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Отметим, что американские СМИ предсказывают победу Республиканской партии в выборах в сенат США. Телеканалы NBC и ABC прогнозируют 52 места у республиканцев. При этом ожидается, что победу в выборах в палату представителей одержат демократы. По данным телеканала CNN, представители Демократической партии получат 238 мест, а республиканцы — 197. По мнению NBC, у демократов будет 229 мест, а у республиканцев — 206.

Официальных данных по голосованию пока нет. В результате выборов будут переизбраны 35 сенаторов из 100, из них лишь восемь мест раньше занимали представители Республиканской партии. При этом республиканцы имеют большинством в 51 место в сенате