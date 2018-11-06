Америка опять выбирает: сможет ли Трамп удержать власть

СЕГОДНЯ 17:48 2018-11-06T18:05:13+03:00

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Первый вторник ноября, как считают не только в Америке, но и во всем мире, станет для Дональда Трампа настоящим испытанием: 6-го числа, в день т.н. промежуточных выборов станет ясно – будет ли федеральная законодательная система все так же находиться под контролем республиканцев.

По итогам промежуточных выборов полностью обновится состав Палаты представителей Конгресса, состоящей из 435 человек; также будут избраны 35 сенаторов. Кроме того, в ряде штатов будут избираться члены местных парламентов, в 36-и штатах – губернаторы, в некоторых городах - мэры (например, в Вашингтоне и Сан-Франциско). Но и это еще не все – жители некоторых округов примут участие в местных референдумах по самым разным вопросам – от снижения налогов до легализации марихуаны.

И почему все это так важно для Трампа? Ведь даже если его партия утратит большинство и в Сенате, и в Палате представителей, которые она имеет сегодня, ничего сверхъестественного, вроде бы, не случится. История США не просто сталкивалась с таким раскладом политических сил, но и даже зафиксировала четкую тенденцию, согласно которой оппозиционная партия на промежуточных выборах всегда побеждает ту, чей представитель является действующим главой государства. И ничего особенного не происходит – люди живут, колеса экономики крутятся, стабильности в мире нет…

6 ноября в США проходит голосование за кандидатов в Конгресс.Фото: REUTERS

Да и какие сюрпризы могут случиться в Америке 7 ноября, если республиканцы утратят парламентское большинство? Анализ предвыборных кампаний обеих партий сюрпризов не обещает: демократы сфокусировались на реформе системы здравоохранения, республиканцы жаждут реформ налоговых. Все для избирателя, все для человека…

Но лично для Трампа в случае победы демократов сюрпризов будет немало. Во-первых, парламентское большинство позволит демократам возглавить целый ряд важных комиссий, которые положат под сукно уже начавшиеся расследования действий администрации Барака Обамы. Во-вторых, демократы без особых проблем смогут инициировать и утвердить импичмент Трампа по любому из уже имеющихся поводов, тем самым поставив крест на амбициях 45-го президента США просидеть в Белом доме еще один срок. Они даже смогут обойтись без импичмента, затеяв целую кучу расследований президентских действий, гарантируя администрации Трампа если не полный, то частичный паралич.

Самые последние результаты опросов избирателей для Трампа неутешительны: 6 из каждых семи опрошенных (т.е. 84%) уверены в том, что демократы одержат победу. Ведущий политолог телеканала Fox News Хуан Уильямс дает свой расклад: «15-16% остатка – шанс, больший, чем у обладателей лотерейных билетов. Но расклад этих выборов, особенно в сенатских округах, – не в пользу Трампа: 7 из 35 мест – в Калифорнии (а она против Трампа) плюс еще 16 в разных других штатах, в которых на последних президентских выборах большинство голосовало за Хиллари Клинтон… Демократы внимательно подошли к выбору кандидатур, среди которых немало уважаемых военнослужащих в запасе и отставке. А у республиканцев есть кандидаты, против которых ведутся расследования по подозрению в коррупции. А ведь Сенат – ключ к кадровым назначениям и контролю за выделением и расходованием бюджетных средств, а также за исполнением федеральных законов».

Политстратег Эд Роллинс считает, что все иначе: «Республиканцы удержат большинство в обеих палатах. Трамп доминирует в информпространстве. Такого не было никогда. И он это хорошо понимает, и избиратели».

Эксперты сайта Politico и ученые выбирают промежуточный результат: республиканцы сохранят большинство в Сенате, но утратят его в Палате представителей. В университете Баффало (штат Нью-Йорк) вот уже более десятка лет точные результаты показывает инновационный метод прогнозирования, разработанный профессором Джеймсом Кэмпбеллом. «Демократам нужен двойной выигрыш – в Палате представителей и Сенате. Но ведь выборы – далеко не всегда появление нового персонажа, немалая часть парламентариев переизбирается. Соответственно, демократам, которые сейчас в меньшинстве, нужно доказывать свои преимущества, представляя новых, еще не показавших себя в большой политике кандидатур, в то время как республиканцы, претендующие по большей части на то, чтобы свои кресла сохранить, могут не сильно напрягаться, их избирателям преимущества позиций и платформ Республиканское партии хорошо известны. Так что у демократов много предвыборной работы и, как следствие, немало проблем», - уверен Кэмпбелл.

Обойдутся ли эти выборы без русских? Ведь сам госсекретарь США Майк Помпео заявил: «Ни один ответственный правительственный чиновник никогда не скажет, что сделано достаточно для того, дабыпредотвратить любое вмешательство в американские выборы». Глава ФБР Кристофер Врей изъяснился более четко: «Россия активно вмешивается в выборы 2018 года», но никаких доказательств не предъявил. Президент Трамп менял свою позицию по предполагаемому российскому вмешательству в американские выборы неоднократно. Последний раз, в конце июля огорошил всех, сказав, что обеспокоен всем этим, но если вмешательство и случится, то, по его мнению, оно будет на пользу лишь демократам…

Госсекретарь США Майк Помпео.Фото: REUTERS

На местном уровне республиканцы, похоже, не особо озабочены ни российским вмешательством, и «русскими» голосами. В огромном Нью-Йорке, который всегда традиционно голосует за демократов, республиканца-Трампа на последних выборах поддержали районы, населенные преимущественно выходцами из стран бывшего СССР. Теперь им предстоит выбрать своего конгрессмена – республиканца Дана Донована или демократа Макса Роуза. Так вот в штабе Роуза русскоговорящие сотрудники есть, в штабе же Донована говорят только на английском и испанском.