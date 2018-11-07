Пассажиры смогут торговаться с таксистами на аукционах

7 Нояб. 08:36 2018-11-07T08:36:41+03:00

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В России все популярнее становится система аукциона при вызове такси. Это схема, когда пассажир сам назначает цену, а водитель соглашается или предлагает свой вариант.

Сейчас этот сервис используется в «Таксовичкоф», он стал доступен с ноября 2018 года, а в 2019 году аналогичная система появится агрегатора «Максим».

Такой подход к ценообразованию позволит конкурировать небольшим компаниям с такими гигантами рынка, как «Яндекс. Такси», Uber и Gett. За счет торга стоимость поездки может снизиться минимум на 15%. Есть у нововведения отрицательные стороны: эксперты предполагают, что торги могут затянуть время заказа машины. Этот показатель сейчас все службы стремятся свести на минимум.

Пока, как правило, предлагать цену могут только пассажиры, но со следующего года к системе торга подключат и водителей.

— Аукционы — нишевая модель. Она имеет право на жизнь, но в определенных случаях, например при длинных поездках. Для массового сервиса эта опция не выгодна: это затягивает процесс заказа такси, — комментирует газеет «Известия» создателем приложения «СравниТакси» Андреем Азаровым .

А вот «Яндекс.Такси», «Везет», «Ситимобил» заявили, что пока не готовы менять существующие правила игры и их клиенты будут выбирать из действующих условий поездки.

Сайт kp.ru рассказывал подробности работы таксиста, наш корреспондент прочувствовал их на себе.