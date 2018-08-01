Как я работала «яндекс-таксисткой»

СЕГОДНЯ 01:05 2018-08-01T01:05:42+03:00

Корреспондент «КП» устроилась на работу в таксопарк и в выходные честно крутила баранку [инфографика]

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Наши люди в булочную на такси ездят - наконец-то это стало не роскошью, а дешевым и удобным удовольствием. Нажал кнопочку в телефоне и готово. Цена вопроса порой - 100 рублей.

По старинке поймать такси - куда дороже! На днях один бомбила от Красной площади до Пушкинской зарядил мне:

- 1000 рублей!

- Какая 1000? Мне вот Яндекс.Такси 350 рублей объявляет.

- Ой, этот Яндекс и Uber! А вы попробуйте там поработайте!

- А попробую.

Сказано - сделано. Иду устраиваться на работу извозчиком.

БАБАМ ТУТ НЕ МЕСТО

- Здравствуйте, можно к вам на работу водителем? - звоню по первому попавшемуся объявлению.

- Бабам в такси не место! - слышу лаконичный ответ.

Я обзвонила 5 контор - и везде мне сказали то же самое.

- Работа не женская, - объяснил работодатель. - График - 6/1. По 12 часов за рулем, ни одна дамочка не выдержит.

- Я выдержу!

- Если у вас есть своя машина, то можем помочь подключиться к любому сервису - Яндекс, Gett, «Сити». Получайте лицензию и приходите. Свои машины вам не доверим.

Как выяснилось, это был способ от меня элегантно избавиться. Получить лицензию - это тебе не прическу сменить! (См. Справку «КП».)

ПРАВА ЕСТЬ - И СЛАВА БОГУ?

После долгих мытарств я нашла все же автопарк, работающий с Яндекс.Такси. Пришлось пообещать хозяину не 1500 рублей, как все, а 2000 арендной платы.

Подключение к агрегатору поиска клиентов заняло 15 минут. Сфотографировали мои права, паспорт, отправили какому-то там роботу - и все! Никто не проверил у меня ни мастерство вождения, ни количество штрафов. Права есть - и слава богу.

Вообще, если бы я пошла устраиваться в Яндекс.Такси напрямую, то это заняло бы не один день - начиная от открытия своего ИП и заканчивая сдачей тестирования на знание улиц. Но большинство водителей Москвы работают на агрегаторы через посредников - вот таких вот маленьких, частных автопарков-подключашек. Которые за процент от заказов все за тебя оформят и по бухгалтерии проведут.

Яндекс - самый популярный агрегатор (Uber уже, считай, то же самое - они слились), с ним проще. В Gett система проверок водителей серьезней, много заморочек и проверок. К дешевым заказам Gett доплатит до 320 рублей (таким образом, заработок водителя - 260 с копейками), а Яндекс - только до 180. И так далее. Минус, по сути, только один - нельзя работать больше 12 часов подряд. Программа просто отключится и все.

После инструктажа (клиентам не хамить, от заказов не отказываться, правила не нарушать, так как все штрафы тоже на мне), я вышла на линию. На часах было 11.00.

- Эй, ты сумку-то спрячь подальше, - одернул меня более опытный коллега Леха. - Что ты положила ее на переднее сиденье? Украдут. И телефон не разбрасывай особо.

- Эх, ребятки, прокачусь и озолочусь!Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«ОЙ, ВЫ У МЕНЯ ПЕРВАЯ!»

- Ничего себе, женщина за рулем, - заулыбалась девушка-пассажирка. - Вы у меня первая.

Я уж не стала говорить, что она у меня тоже, чтобы не пугать.

Едем в соседний микрорайон за 200 рублей, 160 из которых мои. Яндекс-агрегатор берет 20% от заказа, автопарк еще 10% - на бухгалтерию и «прочие расходы».

Следующего заказа ждала минут 40. Набрала автопарк - мол, где клиенты? Оказывается, я плохо освоила программу «Таксометр» (мобильное приложение для таксистов, которое присылает заказы) и не сбросила предыдущую поездку. И все то время, что я каталась по району в ожидании, работал счетчик. С моей первой пассажирки вместо 200 рублей списали 500!

Сколько я ни звонила в службу поддержки, исправить ошибку не удалось. Контакты пассажирки сразу после завершения поездки исчезли (так положено для безопасности клиента). Будет теперь думать, что женщина-таксистка ее обманула... Прости меня, мой первый пассажир! Верну долг, если найдешься!

«ВАМ ДВОЙКА!»

Из Химок в Тушино. Из Тушина в Мытищи. Из Мытищ в Алтуфьево. Из Алтуфьева в Марьину Рощу… Так к 16.00 я оказалась на юге Москвы, где-то на Пражской.

Глаза болели - постоянно приходится смотреть и на дорогу, и в таксометр.

Пассажиры. О, это отдельная песня. Во-первых, меня сильно удивило, что 90% усаживаются на переднее сиденье. Неужели охота ехать плечом к плечу с незнакомым человеком? Во многих странах, кстати, законодательно запрещено садиться в такси на переднее сиденье. Во-вторых, никто сразу не пристегивается, хотя мой верный робот предупреждает об этом перед каждой поездкой. И ладно бы взрослые. Но и о детях, бывает, не думают.

- Извините, я не буду вас сажать - нет детского сиденья, - говорю я молодой мамочке с полуторагодовалой малышкой. - Отмените заказ и вызовите машину с детским креслом, в программе есть такая функция.

- Ничего я отменять не собираюсь! Да нам ехать 4 квартала всего.

- Нет.

- Я ее на подушку посажу и пристегну!

В итоге она уселась на заднее сиденье и заявила, что из машины не выйдет: «Мы к врачу опаздываем!»

Я стояла на месте. Дамочка перешла на мат. Наконец она отменила заказ, но поставила мне в рейтинге какую-то там супердвойку.

Сколько заколачивают яндекс-бомбилы в МосквеФото: Дмитрий ПОЛУХИН

МОЛЧИ, ПАССАЖИР...

Как же наш народ любит поболтать!

- А вы кто? Откуда? Почему в такси работаете? Муж не против? Нету мужа? Ничего себе! Сколько зарабатываете? А вот моя тетя…

И давай трепаться за жизнь. Чего только я не наслушалась, пока ехала. Люди, нисколько не стесняясь, обсуждали друг с другом свои дела, долги, болячки, интимную жизнь. Ей-богу, сделали бы кнопку «молчаливый пассажир», я бы только таких брала, пусть за меньшие деньги.

Кстати, женщины беспокоились за мою безопасность, а мужчины откровенно пренебрегали и даже обзывались. От «Возить ты не умеешь», до «Поворотник включи, дура». «Ну кто так тормозит!» Один дед заявил: «Так, будешь ехать так, как я говорю… Прибавь газу, обгони козла».

Одним словом, дамы, хотите черпнуть шовинизма и гендерного неравенства, идите работать водителем.

ПО ПЯТНИЦАМ НЕ ДО ОБЕДА

В 16.00 я устроила себе перерыв на обед (хотя, как выяснилось, такое мало кто из таксистов себе позволяет). Отключила программу «Таксометр», прикорнула. Звонит босс.

- Ты где, что с линии ушла? Обед у тебя? А, ну давай, только недолго, сейчас клерки из офиса поедут, коэффициент повышенный.

Под конец рабочего дня шеф из автопарка остался недоволен.

- Так мало поработала? Вот что значит девушка за рулем! Мужчины меньше чем на 10 часов не выходят. И рейтинг-то всего 3,2 балла.

Оказывается, мой рейтинг падал все ниже и ниже каждый раз, что я отказывалась от заказа. А за некоторые еще и штраф выписали - по 33 рубля.

- Рейтинг тебе еще и сами пассажиры подпортили. Ты с ними не спорь, а лучше вместо ответа тоже двойки ставь. Таких агрегатор отмечает и посылает к ним плохих водителей, - учил меня начальник.

Рейтинг - самое главное, от него напрямую зависит доход. Чтобы получить самую высокую оценку, надо из 60 заказов принять и выполнить все 60. Но это мало кому удается, так как отказы клиентов тоже записывают на счет водителя.

НОЧЬ СУББОТЫ: ПЬЯНЫЕ, ЛЮБОВНИКИ И ОБМАНЩИКИ

На следующий же день получаю очень крутой по таксистским меркам заказ - из аэропорта «Шереметьево» в подмосковный город Коломна. Новичкам везет! Счетчик показывает предварительную сумму в 2500 рублей. Едем долго и нудно, собирая все субботние пробки.

На МКАД и на вечно ремонтируемой трассе мало выделенных полос. Пассажиры - семья с двумя детьми - вернулись из Турции. Дети капризничают. Глава семейства явно с похмелья, с женой всю дорогу отношения выяснял. В Люберцах тормознули в закусочной поесть. Потом мне надо было на заправку. Вся поездка заняла около 3 часов.

Следующий заказ: веселая и шумная компания вызвала такси в центр на тусовку. Опять 2500 рублей мне прилипло. Но, оказывается, рано я обрадовалась. Только вот всю обратную дорогу мы у супермаркетов с алкоголем тормозили и покурить. А в конце подростки в последний момент поменяли способ оплаты с безналички на нал и просто сбежали.

- С новичками это обычное дело, - ответил на мои слезы начальник, - поэтому всегда проверяй в конце поездки, какой способ оплаты.

Время было уже за полночь. Я начала возить первых пьяных пассажиров. Из центра в область. Куда-нибудь к МКАД сгонял и быстро по выделенке тут же мчишь обратно. Потому что ночью из Москвы выгоднее всего отвозить - идет тройной тариф. Но чем глубже ночь, тем пьянее и развязней были мои пассажиры. Многие на заднем сиденье приступали к любовной прелюдии. А одна парочка, что ехала в Одинцово, вообще минут через 10 езды перешла практически к основному действию. Так, что даже мое водительское сиденье ходило уже ходуном.

- Кхе, кхе, извините, не могли бы потише, - не выдерживаю я.

Им хоть бы что.

- Скажи спасибо, что к тебе самой еще никто не приставал, - комментирует мои приключения босс Леша.

- Слава богу, нет, - успокоила его я. - Очень прилично все, только одна компания настойчиво предлагала к ним присоединиться.

Я тоже побаивалась приставаний, потому выработала тактику поведения - ни с кем ни в какие разговоры не вступать, переднюю дверь заблокировать, чтобы все назад садились, музыку не включать и всех пассажиров заставляла обязательно пристегнуться. Ну и, конечно, никаких улыбок и прочих хи-хи, ха-ха. И это сработало.

Но ближе к трем ночи я поехала в парк сдаваться.

За эту 11-часовую смену я заработала грязными 11 000 рублей (см. «Сколько заколачивают яндекс-бомбилы в Москве»). Шеф очень удивился моей цифре.

- О, стахановец! Но сегодня у всех много - дождя не было. В субботу в дождик все пассажиры дома сидят...

Правда, в понедельник мне прилетели еще и штрафы - на 2000. Все с выделенных полос. Половина за превышение скорости, а еще половина за пересечение ее в неположенном месте. Вот это я покаталась!

Что в сухом остатке? Зарабатывать приличные деньги в такси можно, но только на своей машине и работая не меньше 10 часов в день. Некоторые водители заколачивают в месяц по 150 000. Но пашут так, что засыпают за рулем...

Превращаем в такси личную машину и начинаем зарабатыватьФото: Дмитрий ПОЛУХИН

РАЗГОВОРЧИКИ

Ночью на базе собрались мои уставшие коллеги с красными глазами. Многие вышли на линию еще в 9 утра.

- Один у нас вообще в Сочи вон уехал, - рассказывает таксист Армен.

- Как это?

- Да такое часто бывает. Люди на самолет опоздали и прямо с чемоданами из «Домодедово» к морю и рванули. Договорились с ними на 50 000 (без счетчика, конечно). Во время чемпионата мира наши машины по всей России гоняли, не всем болельщикам билетов на поезда и самолеты хватало. Автопарковый микроавтобус неделю возил компанию мексиканцев - и в Саранск, и в Ростов. Водитель хорошо заработал, больше 300 000. Сейчас сам отдыхает где-то на морях.

- Но такая лафа только на больших мероприятиях?

- Нет! Странные пассажиры, как мы их называем, не редкость, - подхватывает разговор другой водила, Михаил. - В начале лета я лично вез девушку в Волгоград. Она не торговалась, сразу на 75 000 рублей согласилась. Села в такси у автосалона. Везла с собой какой-то кейс. Я так думаю, это наличка была, крупная сумма. Но самая прикольная история у меня с одним приятелем приключилась. Как-то осенним вечером пришел ему заказ с улицы Сходненской. Он подъезжает, а пассажир: «До Владивостока довезешь? 400 000 рублей». Сторговались они, что

450 000 и все расходы по бензину и ночевке на заказчике. Сел этот пассажир, еще какая-то женщина с ребенком и два чемодана в багажник засунули. Так и проехали 9500 километров. Там Пашка два дня передохнул и обратно. Вернулся, на эти деньги машину еще одну взял и тут же ее в аренду в такси сдал...

КСТАТИ

Департамент транспорта Москвы уже не раз всерьез говорил о введении нормативов для работников такси - 8 часов в день. Однако такие инициативы вызывают бурный протест. Такого рабочего времени сотрудникам едва хватает, чтобы отбить аренду и бензин.

Число ДТП на дорогах Москвы с участием такси год от года растет. Только за первое полугодие 2018 года их было на 37% больше, чем за весь предыдущий 2017-й.

Женщины-водители за баранкой такси встречаются все чаще. Некоторые находчивые предприниматели даже делают на этом деньги, беря с клиентов дополнительную плату, если есть желание, чтобы везла женщина.

Часто услугами женщин-водителей пользуются родители детей, так им кажется безопаснее отправлять ребенка в такси одного.

АНЕКДОТ В ТЕМУ

- Ты где работаешь? - спрашивает девушка на первом свидании.

- В Яндексе.

- Понятно, таксист.