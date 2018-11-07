2018-11-07T11:16:17+03:00
Политика

Россия и Китай до конца года подпишут договор об отказе от доллара во взаиморасчетах

Данный вопрос был обговорен премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и председателем КНР Си Цзиньпиным
Сакина НУРИЕВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпинь.Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпинь.Фото: REUTERS
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Россия и Китай разрабатывают договор о взаиморасчетах в национальных валютах, об этом сообщил главы Внешэкономбанка (ВЭБ) Игорь Шувалов.

Соглашение может быть подписано до конца года. Министры и вице-премьеры России и Китая уже вступали в переговоры для скорейшего подписания договора.

Данный вопрос также обсудили премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в Китае.

Шувалов подчеркнул, что страны могут использовать свои аналоги SWIFT и «другие формы». Он указал на ясность во взаиморасчетах в национальных валютах, в соглашении используются традиционные, бездокументарные, документарные расчеты.

Кроме того он отметил, что Центральный банк также развивает новые методы расчета, в у Китая уже есть альтернативная SWIFT система.

Напомним, ранее 40 стран обратились к России с желанием работать в зоне свободной торговли без использования долларов США.

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