Порошенко утвердил передачу Андреевской церкви в Киеве Константинопольскому патриархату
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", сообщается на сайте Верховной рады.
В документе указано, что церковь передается в "безвозмездное постоянное пользование" для проведения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий Константинопольскому патриархату.
В пояснительной записке указывается, что решение о передаче "будет содействовать ускорению получения томоса - признания мировым православием поместной Православной Церкви Украины".
Отмечается, что Константинопольский патриархат будет использовать Андреевскую церковь с соблюдением законодательства Украины об охране культурного наследия.
Документ возвращен с подписью президента Украины Петра Порошенко.
Напомним, Верховная Рада одобрила передачу Андреевской церкви Вселенскому патриархату 18 октября 2018 года.Законопроект № 9208 поддержали 237 депутатов при 226 минимально необходимых.