Порошенко утвердил передачу Андреевской церкви в Киеве Константинопольскому патриархату

7 Нояб. 11:39 2018-11-07T11:39:51+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", сообщается на сайте Верховной рады.

В документе указано, что церковь передается в "безвозмездное постоянное пользование" для проведения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий Константинопольскому патриархату.

В пояснительной записке указывается, что решение о передаче "будет содействовать ускорению получения томоса - признания мировым православием поместной Православной Церкви Украины".

Отмечается, что Константинопольский патриархат будет использовать Андреевскую церковь с соблюдением законодательства Украины об охране культурного наследия.

Документ возвращен с подписью президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, Верховная Рада одобрила передачу Андреевской церкви Вселенскому патриархату 18 октября 2018 года.Законопроект № 9208 поддержали 237 депутатов при 226 минимально необходимых.