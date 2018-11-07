В Дюнкерке проводится полицейская спецоперация из-за угрозы взрыва

7 Нояб. 15:15 2018-11-07T15:15:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 7 ноября, в городе Дюнкерке на севере Франции проводится полицейская специальная операция после сообщения об угрозе взрыва в медицинском учреждении.

Как сообщила французская радиостанция Franceinfo, эвакуация пациентов и сотрудников больницы Дюнкерка была проведена после того, как неизвестная женщина начала угрожать взорвать бомбу. К месту происшествия прибыли представители правоохранительных органов. Создан периметр безопасности, за предел которого никого не пускают.

Доступ в медицинское учреждение закрыт, в помещениях проводится обыск. Личность злоумышленницы выясняется. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что эта тревога была ложной.

Информацию о произошедшем в Дюнкерке инциденте разместил в своем микроблоге в Twitter местный профсоюз полицейских.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, из-за угрозы взрыва было эвакуировано посольство Ирана в Анкаре.