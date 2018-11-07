7 Нояб. 15:42 2018-11-07T15:42:48+03:00

Бывшего губернатора Стамбула приговорили к трем годам за связи с Гуленом Фото: REUTERS

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Бывший губернатор Стамбула Хюсейн Авни Мутлу приговорен стамбульским судом к 3 годам, одному месяцу и 15 дням тюремного заключения по обвинению в связях с турецкой оппозицией и ее лидером исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом (FETO). Об этом сообщила газета Hurriyet.

Мутлу занимал пост губернатора Стамбула с 2010 по 2014 года. Его обвиняют в содействии организации FETO («Террористическую организацию фетхуллахистов»), которая, по мнению турецкого руководства, причастна к государственному перевороту в июле 2016 года.

Экс-губернатор обвинения отрицал, напомнив, что сам несколько раз публично осуждал фетхуллахистов. В тексте приговора говорится, что Мутлу не состоял в FETO, но оказывал членам организации сознательную помощь по вопросам недвижимости.

Напомним, в октябре текущего года турецкий суд в Измире освободил из-под стражи американского пастора Эндрю Брансона, которого власти Турции обвинили в причастности к попытке госпереворота летом 2016 года, а также связях с Рабочей партией Курдистана, которую Анкара считает террористической.