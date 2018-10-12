Турецкий суд в Измире освободил из-под стражи американского пастора Эндрю Брансона

СЕГОДНЯ 17:37 2018-10-12T18:31:46+03:00

Инстанция приговорила гражданина США к 3 годам тюрьмы, но засчитала время, проведенное под арестом и сняла все меры пресечения, включая запрет на выезд за границу

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Турецкий суд в Измире приговорил американского пастора Энрю Брансона к трем годам одному месяцу и 15 дням тюрьмы, после чего учел время нахождения гражданина США под арестом и освободил его из-под стражи.

Об этом в пятницу сообщил турецкий телеканала NTV.

Также отмечается, что суд снял с Брансона все меры пресечения, включая запрет на выезд за границу.

Напомним, власти Турции обвинили Брансона в причастности к попытке госпереворота летом 2016 года, а также связях с Рабочей партией Курдистана, которую Анкара считает террористической.

Сам пастор в ходе заседания подчеркнул, что любит Турцию, вину не признает и желает быть оправданным. Ранее суд в Измире трижды отклонял апелляции его адвокатов об освобождении из-под домашнего ареста.

Освобождение Брансона подтвердил и президент США Дональд Трамп.

«Пастора Брансона только что освободили. Скоро он вернется домой!», - написал американский лидер на своей странице в Твиттер.

Дело Брансона долго отравляло двусторонние отношения между США и Турцией, которые и без того не были безоблачными. Из-за отказала Анкары освободить Брансона в начале августа американский Минфин ввел санкции против министра юстиции Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в «серьезных нарушениях прав человека».

Затем США ввели повышенные пошлины на ввозимые из Турции сталь и алюминий в размере 20% и 50% соответственно. Политическое и экономическое давление Вашингтона вызвало рекордный обвал турецкой лиры. В ответ Анкара установила дополнительные сборы с американского импорта на общую сумму в $533 миллиона в год.

Ранее американские СМИ сообщили со ссылкой на осведомленные источники, что США и Турция достигли негласной договоренности об освобождении Брансона. Взамен Анкара рассчитывает, что недружелюбные экономические меры Вашингтона будут свернуты.