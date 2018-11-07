Трамп рассказал о поздравлениях с результатами выборов в Конгресс

7 Нояб. 15:54 2018-11-07T15:54:06+03:00

По предварительным данным, республиканцы сохранили контроль над Сенатом, но потеряли контроль над Палатой представителей

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Президент США Дональд Трамп рассказал, что его поздравляют с результатами промежуточных выборов в Конгресс.

Напомним, по предварительным данным, республиканцы сохранили контроль над Сенатом, но потеряли контроль над Палатой представителей.

"Получил очень много поздравлений от очень многих по поводу нашей большой победы прошлым вечером, в том числе от иностранных государств (дружественных), которые ждут меня и надеются на торговые соглашения, - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что необходимо продолжать работу, чтобы достичь поставленных целей. Американский лидер не уточнил, из каких именно стран он получил поздравления.

Напомним, накануне в США прошли промежуточные выборы, по итогам которых будут переизбраны 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, а также 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов.