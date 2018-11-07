Трамп проиграл: чем России грозят итоги выборов в американский парламент

СЕГОДНЯ 07:45 2018-11-07T08:24:04+03:00

Три неприятных последствия (в том числе и для нашей страны) от того, что сторонники Хиллари Клинтон получили поддержку на голосовании в США

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Уже ясно - палата представителей (нижняя палата Конгресса США) теперь под контролем демократов. Сенат (верхняя палата) остался за республиканцами - партией Трампа. Последствия такого расклада следующие:

1. Законодательная повестка Белого дома будет практически полностью заблокирована. Если администрации Трампа не удавалось провести через конгресс реформу системы здравоохранения, миграционное законодательство даже тогда, когда в обеих палатах в большинстве были формальные однопартийцы, то с демократическим большинством в палате представителей можно ожидать полноценный законодательный паралич. Таким образом, впереди - усугубление внутриполитического кризиса в США.

Сторонники Трампа проиграли выборыФото: REUTERS

2. Получив большинство в палате представителей, демократы смогут избрать спикера и глав профильных комитетов, а затем инициировать масштабные расследования в отношении Трампа и представителей его администрации. На пост главы комитета по разведке метит непримиримый противник Трампа и один из основных медийных глашатаев "Russiagate" Адам Шифф. Он уже заявил, что намерен реанимировать расследование связей избирательного штаба Трампа с российскими интересами. После выборов "российская" тема заиграет в США с новой силой - с присущими ей элементами шпиономании, русофобии и охоты на ведьм.

Уже ясно - палата представителе теперь под контролем демократовФото: REUTERS

3. Группа спецпрокурора Роберта Мюллера (расследует российское вмешательство в президентские выборы в США), соблюдавшая предписанный министерством юстиции двухмесячный период предвыборной "тишины", готовится выступить с новыми обвинениями. Мюллеру удалось принудить бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта (который, к слову, после нескольких месяцев в заключении уже не способен самостоятельно ходить и передвигается в инвалидной коляске), бывшего советника Трампа по нацбезопасности генерала Майкла Флинна и других обвиняемых к сделке с правосудием. Именно смещение Трампа с поста президента являлось изначальной целью Роберта Мюллера и тех, кто за ним стоит, и ожидать холостого выстрела с его стороны не следует.

Если администрации Трампа и раньше не удавалось провести через конгресс реформы, то с демократическим большинством в палате представителей можно ожидать полноценный законодательный параличФото: REUTERS

ИТОГО:

Анти-российский внешнеполитический курс Вашингтона, являющийся продуктом широкого межпартийного консенсуса будет продолжен.

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