2018-11-07T18:26:18+03:00
Политика

Генпрокурор Украины Луценко передал Порошенко прошение об отставке

Президент незалежной пока никак не отреагировал на заявление
Дарья ИВАШКИНА
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Генеральный прокурор Украины Юрий ЛуценкоГенеральный прокурор Украины Юрий ЛуценкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 7 ноября, стало известно, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко все-таки передал президенту незалежной Петру Порошенко прошение об отставке. Как уточнила его пресс-секретарь Лариса Сарган, заявление об увольнении по собственному желанию генпрокурор написал еще в минувший вторник.

«Да, Юрий Луценко вчера написал и сегодня передал на рассмотрение президенту заявление об увольнении по собственному желанию», - написала Сарган на своей странице в Facebook, отметив при этом, что реакция со стороны главы государства пока отсутствует.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Луценко, выступая 6 ноября на заседании Верховной рады, пообещал уйти в отставку из-за обвинений в ненадлежащем расследовании убийства активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Кроме того, генпрокурор незалежной попросил парламент страны рассмотреть этот вопрос в ближайшее время.

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