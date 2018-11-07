Ректору Московской духовной академии отказали во въезде на Украину

7 Нояб. 23:38 2018-11-07T23:38:36+03:00

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В среду, 7 ноября, стало известно, что ректору Московской духовной академии архиепископу Амвросию отказали во въезде на Украину, где он собирался принять участие в актовом дне Киевской духовной академии.

О том, что украинские пограничники не пустили архиепископа Амвросия в Незалежную, сообщил в своем Telegram-канале глава Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Ректора Московской духовной академии архиепископа Амвросия сегодня в Киеве на паспортном контроле не пустили на Украину. Владыка прилетел на актовый день Киевской духовной академии, который теперь пройдет без него», - цитирует его сообщение ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент соседней страны Петр Порошенко заявил, что на Украине «нет места» представителям Русской православной церкви (РПЦ). Он добавил, что они должны вернуться «домой, в Россию».