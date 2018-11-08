МВД: полиция задержала подозреваемого в поджоге храма в Москве

8 Нояб. 11:12 2018-11-08T11:12:32+03:00

В МВД сообщили, что полиция задержала подозреваемого в поджоге харам Иоанна Богослова в Москве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в совершении поджога деревянного храма апостола Иоанна Богослова в московском районе Тушино.

«Сотрудники полиции УВД по СЗАО г. Москвы совместно с коллегами из УФСБ России по г. Москве и Московской области задержали 35-летнего москвича, подозреваемого в умышленном повреждении имущества», — сообщается на сайте ведомства.

Сумма материального ущерба в результате происшествия составила 1 млн рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 167 УК России («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

В МВД пока не уточнили детали относительно причин поджога и личности подозреваемого.

Ранее сайт kp.ru писал, что в поджоге тушинского храма в подозревают активистов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/676639" frameborder="0"></iframe> Пожар в храме Апостола Евангелиста Иоанна Богослова.

Напомним, Деревянный храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Тушино вспыхнул вечером 6 ноября. К приезду пожарной службы церковь охватил сильный огонь, который с трудом удалось ликвидировать. К счастью, никто не пострадал.