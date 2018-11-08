МВД: полиция задержала подозреваемого в поджоге храма в Москве
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в совершении поджога деревянного храма апостола Иоанна Богослова в московском районе Тушино.
«Сотрудники полиции УВД по СЗАО г. Москвы совместно с коллегами из УФСБ России по г. Москве и Московской области задержали 35-летнего москвича, подозреваемого в умышленном повреждении имущества», — сообщается на сайте ведомства.
Сумма материального ущерба в результате происшествия составила 1 млн рублей.
Полиция возбудила уголовное дело по ст. 167 УК России («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).
В МВД пока не уточнили детали относительно причин поджога и личности подозреваемого.
Ранее сайт kp.ru писал, что в поджоге тушинского храма в подозревают активистов.
Пожар в храме Апостола Евангелиста Иоанна Богослова.
Напомним, Деревянный храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Тушино вспыхнул вечером 6 ноября. К приезду пожарной службы церковь охватил сильный огонь, который с трудом удалось ликвидировать. К счастью, никто не пострадал.