Москалькова призвала международное сообщество оказать помощь в получении медобследования Вышинскому

8 Нояб. 14:12 2018-11-08T14:13:59+03:00

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала международное сообщество провести независимое медицинское обследование и оказать помощь главному редактору издания РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, которого ранее задержали в Киеве по обвинению в госизмене.

"Я обращаюсь к международному сообществу с тем, чтобы независимые врачи смогли провести обследование и оказать медицинскую помощь журналисту Кириллу Вышинскому", — выступила политик перед перед журналистами.

Она выразила разочарование относительно решения суда о продлении срока содержания под стражей журналист. Кроме того, она осудила нежелание властей Украины оказать Вышинскому полномасштабное медицинское обследование по решению суда.

Омбудсмен сомневается, что к журналисту был приглашен кардиолог.

Напомним, главной редактор портала РИА Новости Украины был задержан 15 мая 2018 года. Власти незаметной обвинили его в госизмене и оказанию поддержки самопровозглашенными республикам ЛНР и ДНР. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет тюремного заключения.

17 мая Херсонский городской суд отправил Вышинского под стражу. Защита несколько раз обжаловала арест, последний - 5 ноября.