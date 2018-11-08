В Роскосмосе подтвердили, что работа компьютеров на МКС восстановлена

8 Нояб. 14:15 2018-11-08T14:15:31+03:00

Сейчас все три машины, которые находятся на российском сегменте Международной космической станции, работают в штатном режиме

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Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса сообщил, что вышедший из строй компьютер, который находится на российском сегменте Международной космической станции, восстановлен.

- Рестарт ЦВМ на борту МКС проведен. Трехканальная конфигурация восстановлена, - написал глава ведомства в своем Twitter.

Сейчас все три компьютера, которые работают в центре управления на МКС, запущены.

На МКС починили вышедший из строй компьютер

Поломка произошла накануне. Один из трех модулей управления вышел из строя. Система продолжила работу, но поломку нужно было срочно устранить, так как предстояла стыковка МКС с кораблем «Прогресс», пишет сайт «Дни.ру».

Сайт kp.ru рассказывал, что подобная ситуация уже происходила, но на американском сегменте станции. Из-за выхода из строя командно-контрольных компьютеров была потеряна связь с космонавтами. Тогда отказали все три компьютера, которые есть на МКС.