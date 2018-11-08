2018-11-08T14:15:31+03:00
Общество

В Роскосмосе подтвердили, что работа компьютеров на МКС восстановлена

Сейчас все три машины, которые находятся на российском сегменте Международной космической станции, работают в штатном режиме
Ася РОМАНЧУК
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Работа компьютеров на МСК восстановленаРабота компьютеров на МСК восстановленаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса сообщил, что вышедший из строй компьютер, который находится на российском сегменте Международной космической станции, восстановлен.

- Рестарт ЦВМ на борту МКС проведен. Трехканальная конфигурация восстановлена, - написал глава ведомства в своем Twitter.

Сейчас все три компьютера, которые работают в центре управления на МКС, запущены.

Поломка произошла накануне. Один из трех модулей управления вышел из строя. Система продолжила работу, но поломку нужно было срочно устранить, так как предстояла стыковка МКС с кораблем «Прогресс», пишет сайт «Дни.ру».

Сайт kp.ru рассказывал, что подобная ситуация уже происходила, но на американском сегменте станции. Из-за выхода из строя командно-контрольных компьютеров была потеряна связь с космонавтами. Тогда отказали все три компьютера, которые есть на МКС.

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