2018-11-08T15:01:32+03:00
Политика

Лавров: Путин и Трамп обсудят те вопросы, которые сочтут необходимыми

Лидеры РФ и США планируют провести переговоры на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе
Дарья ИВАШКИНА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналистов о том, что планируется обсуждать на предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, отметил, что у Москвы и Вашингтона накопилось достаточно тем. По его словам, повестка дня предстоящих переговоров насыщенная.

Однако конкретизировать дипломат не стал. Министр иностранных дел нашей страны лишь заметил, что Путин и Трамп «обсудят то, что сочтут необходимым». «Вопросов на повестке дня много, президенты будут обсуждать то, что сочтут необходимым», - приводит слова Лаврова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Путин и Трамп 11 ноября лишь кратко пообщаются в Париже, основная же встреча лидеров планируется на саммите G20, который пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. А чуть позже сам хозяин Белого дома заявил, что настроен на переговоры с российским коллегой в Буэнос-Айресе.

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