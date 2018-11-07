Трамп подтвердил полноформатную встречу с Путиным на G20

7 Нояб. 23:16 2018-11-07T23:16:17+03:00

А вот беседа двух лидеров в Париже 11 ноября будет краткой

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Президент США Дональд Трамп, выступая в среду, 7 ноября, на пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в американский конгресс, подтвердил, что 11 ноября в Париже он проведет краткую беседу с российским коллегой Владимиром Путиным. Эта беседа состоится в рамках рабочего ланча в Елисейском дворце, на котором будут присутствовать также лидеры ряда других стран.

А вот на полях саммита «группы двадцати» (G20), который пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря, как подчеркнул хозяин Белого дома, он планирует провести уже полноформатную встречу с главой нашего государства.

«Не думаю, что у нас будет время (общаться) отдельно (в Париже). Но мы вскоре встретимся на G20, где и он (Путин), и я будем. И вот этой встречи мы ждем. У нас (в Париже) будет ланч, но полагаю, там будет много людей», - приводит слова Трампа Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что лидеры России и США отказались от полноценной встречи в Париже 11 ноября. Как отметил советник главы нашего государства, Путин и Трамп намерены более обстоятельно переговорить во время саммита G20.