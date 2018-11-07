В Кремле прокомментировали предстоящую встречу Путина и Трампа

7 Нояб. 17:24 2018-11-07T17:24:44+03:00

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Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп отказались от полноценной встречи в Париже 11 ноября. Главы государств проведут краткую беседу во время ленча в Елисейском дворце, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Путин и Трамп намерены более обстоятельно переговорить во время саммита «Большой двадцатки», который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря 2018 года.

«Понятно, что сообщение о проведении встречи Путина и Трампа в Париже вызвало огромный интерес в международных политических кругах и СМИ. С учетом этого французские коллеги, после того как была анонсирована эта встреча, стали высказывать опасения, что сама встреча и даже процесс ее подготовки может отвлечь внимание от главной темы парижских мероприятий, то есть 100-летия окончания Первой мировой войны и планируемого Международного форума мира», — информировал Ушаков.

Москву и Вашингтон уже проинформировали относительно опасений французских партнеров. В связи с этим президенты РФ и США отказались от полноценной встречи.

Ранее в Кремле сообщали, что главной темой переговоров будет «сверка часов», также Путин и Трамп обсудят двухсторонним отношения. Возможно, стороны также затронут тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча президента РФ Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа. В ходе тех переговоров стороны обсудили вопросы российско-американских и международных отношений.