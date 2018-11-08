2018-11-08T16:22:15+03:00
Политика

В Белоруссии рассчитывают на ответные меры Минска и Москвы на базу США в Польше

Варшава может потратить 1,5-2 миллиарда долларов на американское подразделение
Сакина НУРИЕВА
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Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин.Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин.Фото: REUTERS
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Россия и Белоруссия примут ответные меры в случае, если Польша решит разместить на своей территории бронетанковую дивизию США. Такое мнение высказал глава постоянной комиссии верхней палаты парламента Белоруссии по международным делам и нацбезопасности Сергей Рахманов.

Ранее Варшава предложила Вашингтону разместить на польской территории американскую бронетанковую дивизию на постоянной основе, взяв на себя расходы (около 1,5-2 миллиардов долларов). Стороны обсудили данный вопрос вне рамок НАТО. Кроме того, президент Польши Анджей Дуда предложил переименовать дивизию в Fort Trump ("Форт Трамп»). В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал главе польского МИД не создавать «лишние базы», в противном случае Минск и Москва вынуждены будут прибегнуть к зеркальным решениям.

"Наши национальные интересы, в том числе интересы национальной безопасности в рамках Союзного государства (Белоруссии и России – ред.), — это святой долг, и мы должны их придерживаться. Думаю, реакция (в случае размещения в Польше базы США – ред.) будет адекватной. Все будет просчитано, взвешено, и будут приняты зеркальные решения", — цитирует Рахманова РИА Новости.

Сенатор также отметил, что в настоящее время отношения Минска и Запада «гораздо лучше того, что было ранее», однако это состояние неустойчиво. Рахманов считает, что действия партнеров Белоруссии могут изменить ситуацию в худшую сторону.

«Если это (размещение базы – ред.) произойдет, естественно, Белоруссия будет рассматривать варианты адекватной реакции. А как иначе? По-другому нельзя», — заявил представитель Минска.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что случае активности НАТО или размещения американской базы в Польше стране может потребоваться новое оружие.

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