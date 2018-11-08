8 Нояб. 16:25 2018-11-08T16:25:34+03:00

В ООН заявили, что санкции США против Ирана портят жизнь мирному населению Фото: REUTERS

Джазаири обеспокоен тем, что из-за экономических ограничений обычные люди теряют свою работу и страдают из-за нарушения своих прав

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Спецдокладчик СПЧ ООН по влиянию санкций на права человека Идрисс Джазаири заявил, что международные санкционные меры, которые направленны на полную блокировку торговли страны, в первую очередь подвергают экономической войне мирное население. Он также призвал страны защитить гражданское население во время блокад. Такое заявление Джазаири сделала в связи с последними санкциями США против Ирана.

Представитель ООН сообщил, что после введенных мер в Иран стало сложнее доставлять гуманитарные грузы и предметы первой необходимости, даже несмотря на то, что на эти товары были сделаны исключения. Также задерживаются поставки продовольствия в Иран из-за того, что теперь банкам, страховщикам и транспортным компаниям необходимы дополнительные разрешения.

Так, система SWIFT запретила для международных транзакций доступ для некоторых иранских банков.

Джазаири глубоко обеспокоен тем, что беднякам приходится страдать из-за санкций. Пока страдает экономика, все больше людей теряют свою работу. Он уверен, что «нарушение прав человека обычных людей не должно быть использовано как средство политического давления на государство». С точки зрения международного законодательства в области прав человека это незаконно.

Эксперт ООН напомнил, что согласно женевским конвенциям даже в военное время должна быть обеспечена защита мирных граждан, им должны предоставлять доступ к продовольствию, медицинским услугам и другим гуманитарным нуждам.

"Под экономическими санкциями люди также умирают, но от недостатка пищи и медикаментов, а не от взрывчатки. Подобный вид войны (экономическая блокада), который полагается на голод и болезнь, требует такого же внимания от международного сообщества, как и любой другой конфликт", — отметил Джазаири.

Он призвал государства принять декларацию, которая запретит использование ограничительных мер во вред мирным гражданам и защитит людей во время экономических блокад. Представитель ООН предложил стать посредником между США и Ираном для согласования обеспечения беспрепятственных поставок в Иран продовольствия, лекарств и других товаров гуманитарного характера.

Напомним, 5 ноября вступила в силу вторая часть санкций США против Ирана.