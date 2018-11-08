В ООН заявили, что санкции США против Ирана портят жизнь мирному населению
Спецдокладчик СПЧ ООН по влиянию санкций на права человека Идрисс Джазаири заявил, что международные санкционные меры, которые направленны на полную блокировку торговли страны, в первую очередь подвергают экономической войне мирное население. Он также призвал страны защитить гражданское население во время блокад. Такое заявление Джазаири сделала в связи с последними санкциями США против Ирана.
Представитель ООН сообщил, что после введенных мер в Иран стало сложнее доставлять гуманитарные грузы и предметы первой необходимости, даже несмотря на то, что на эти товары были сделаны исключения. Также задерживаются поставки продовольствия в Иран из-за того, что теперь банкам, страховщикам и транспортным компаниям необходимы дополнительные разрешения.
Так, система SWIFT запретила для международных транзакций доступ для некоторых иранских банков.
Джазаири глубоко обеспокоен тем, что беднякам приходится страдать из-за санкций. Пока страдает экономика, все больше людей теряют свою работу. Он уверен, что «нарушение прав человека обычных людей не должно быть использовано как средство политического давления на государство». С точки зрения международного законодательства в области прав человека это незаконно.
Эксперт ООН напомнил, что согласно женевским конвенциям даже в военное время должна быть обеспечена защита мирных граждан, им должны предоставлять доступ к продовольствию, медицинским услугам и другим гуманитарным нуждам.
"Под экономическими санкциями люди также умирают, но от недостатка пищи и медикаментов, а не от взрывчатки. Подобный вид войны (экономическая блокада), который полагается на голод и болезнь, требует такого же внимания от международного сообщества, как и любой другой конфликт", — отметил Джазаири.
Он призвал государства принять декларацию, которая запретит использование ограничительных мер во вред мирным гражданам и защитит людей во время экономических блокад. Представитель ООН предложил стать посредником между США и Ираном для согласования обеспечения беспрепятственных поставок в Иран продовольствия, лекарств и других товаров гуманитарного характера.
Напомним, 5 ноября вступила в силу вторая часть санкций США против Ирана.