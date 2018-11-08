2018-11-08T17:27:39+03:00
Общество

Кокорину и Мамаеву сократили время посещения спортзала в СИЗО

По некоторым данным, из-за футболистов другим заключенным не хватает времени на занятия спортом
Дарья ИВАШКИНА
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Нападающий ФК «Зенит» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел МамаевНападающий ФК «Зенит» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел МамаевФото: Михаил ФРОЛОВ
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В четверг, 8 ноября, появилась информация о том, что администрация СИЗО «Бутырка», где в настоящее время содержатся нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, сократила время, которое футболисты могут проводить в спортзале.

По некоторым данным, на днях Кокорину и Мамаеву объявили о том, что тренироваться они могут не более двух раз в неделю. Ранее же им разрешалось заниматься спортом пять дней в неделю. При этом руководство следственного изолятора объяснило свое решение тем, что из-за футболистов другим заключенным не хватает времени на занятия спортом, сообщает «Росбалт» со ссылкой на правозащитников, бывающих в изоляторах с проверками.

Между тем Кокорин и Мамаев намерены оспорить решение администрации СИЗО, так как опасаются, что оно негативно скажется на их спортивных кондициях.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, по данным правоохранителей, 8 октября футболисты устроили две драки в Москве: сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала на парковке, а затем - чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина в кафе «Кофемания». В результате 11 октября Тверской суд Москвы арестовал Кокорина и Мамаева на два месяца - до 8 декабря. А 18 октября обоим спортсменам предъявили обвинения в побоях и хулиганстве.

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