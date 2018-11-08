Россия назвала план Украины по контролю Черного моря «перетягиванием каната»

8 Нояб. 17:56 2018-11-08T17:56:59+03:00

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В Госдуме назвали новый законопроект Верховной Рады «О прилегающей зоне Украины», принятой в первом чтении, «перетягиванием каната». Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Константин Затулин.

Представитель Госдумы напомнил, что в последнее время все законы украинского парламента, инициированные президентом страны, демонстрируют «русофобское» направление и максимально обрывают отношения с Россией. По словам политика, такую политику Киев специально ведет перед предстоящими выборами президента в стране.

«С точки зрения внутренней политики это объясняется желанием заполучить поддержку авторов тех или иных инициатив и голоса русофобского меньшинства Украины. Всё дело в том, что это националистическое меньшинство крайне активно и своей активностью пресекает всякие попытки воззвать к здравому смыслу и уж тем более поддержать идею сохранения взаимоотношений с Россией», — рассказал Затулин в интервью RT.

Парламентарий уверен также в том, что подобные инициативы украинского руководства приведут к «перетягиванию каната» с Россией в Чёрном море.

По словам депутата, законопроект может привести в дальнейшем к провокациям в Черном море, которые будут проходить под предлогом защиты «односторонне объявленных территориальных вод или исключительных экономических зон».

Россия не намерена признавать подобные инициативы, но она должны быть готова к «перетягиванию каната» и попыткам утвердить «гомерические притязания», считает Затулин.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла законопроект, расширяющий контроль Киева над Черным морем.