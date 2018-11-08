Рада приняла законопроект, расширяющий контроль Киева над Черным морем

8 Нояб. 15:05 2018-11-08T15:05:37+03:00

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Верховная рада приняла в первом чтении законопроект " О прилегающей зоне Украины" (участок морского пространства), которая направлен на расширение контролируемой Киевом территории на море на 12 морских миль. Отмечается, что документ предусматривает противодействие контрабандному трафику в Черном море.

Законопроект номер 8361 поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Однако, документ должен пройти второе чтение.

В пояснительной записке сообщается, что после вхождения Крыма в состав РФ российское руководство якобы производит незаконную экономическую деятельность с привлечением торгового флота под российским флагом и флагами третьих стран.

"Украина потеряла возможность эффективного контроля за судоходством в пределах морского пространства, которое, согласно международному законодательству и законодательству Украины, позволяет осуществлять задержание и досмотр кораблей, подозреваемых в пиратстве, осуществлении незаконной перевозки оружия, наркотиков, торговли людьми, контрабанде", — сообщается в документе.

Инициаторы Конвенции намерены урегулировать статус так называемой прилегающей зоны на законодательном уровне, что позволит осуществить возможности, которые представляет ратифицированная Украиной Конвенция по морскому праву 1982 года.

Статья 33 этого законопроекта предполагает создание прилегающей зоны, в которой прибрежные государства могут осуществлять контроль, необходимый для предупреждения нарушений таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных правил, а также для наказания за нарушение указанных правил.

Также в пояснительной записке отмечается, что закон «предупредит случаи нарушения государственной границы, положительно повлияет на безопасность в регионе и обеспечения экономического суверенитета Украины».

Ранее сайт kp.ru писал, что депутат Верховной рады пригрозил России оккупацией.