Появилось видео наполовину затонувшего норвежского фрегата
В сети появилось видео с последствиями столкновения фрегата военно-морских сил (ВМС) Норвегии Helge Ingstad с греческим танкером Sola TS, произошедшего в четверг утром, 8 ноября, в районе норвежского порта Берген.
На опубликованной в Twitter-аккаунте Military Advisor записи видно, насколько серьезно пострадал боевой корабль. Судя по этим кадрам, после ЧП фрегат завалился на правый бок и наполовину ушел под воду.
Опубликовано видео столкнувшегося с танкером норвежского фрегата.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, фрегат столкнулся с огромным танкером, когда возвращался на базу с учений НАТО. В результате на норвежском боевом корабле образовалась пробоина длиной более 10 метров. При этом спасателям пришлось эвакуировать 127 членов экипажа военного судна, в том числе семерых пострадавших.
А чуть позже выяснилось, что Helge Ingstad шел с выключенным транспондером, и танкер просто его «не видел».