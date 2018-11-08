Появилось видео наполовину затонувшего норвежского фрегата

8 Нояб. 23:15 2018-11-08T23:15:38+03:00

Речь идет о боевом корабле Helge Ingstad, который в четверг утром столкнулся с греческим танкером [видео]

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В сети появилось видео с последствиями столкновения фрегата военно-морских сил (ВМС) Норвегии Helge Ingstad с греческим танкером Sola TS, произошедшего в четверг утром, 8 ноября, в районе норвежского порта Берген.

На опубликованной в Twitter-аккаунте Military Advisor записи видно, насколько серьезно пострадал боевой корабль. Судя по этим кадрам, после ЧП фрегат завалился на правый бок и наполовину ушел под воду.

Опубликовано видео столкнувшегося с танкером норвежского фрегата.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, фрегат столкнулся с огромным танкером, когда возвращался на базу с учений НАТО. В результате на норвежском боевом корабле образовалась пробоина длиной более 10 метров. При этом спасателям пришлось эвакуировать 127 членов экипажа военного судна, в том числе семерых пострадавших.

А чуть позже выяснилось, что Helge Ingstad шел с выключенным транспондером, и танкер просто его «не видел».