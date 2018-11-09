2018-11-09T00:24:07+03:00
Экономика

Власти Крыма: Санкции США станут хорошей рекламой нашим санаториям

На работу и развитие лечебно-оздоровительных учреждений американские ограничения не повлияют
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Власти Крыма поблагодарили США за рекламу крымских санаториевВласти Крыма поблагодарили США за рекламу крымских санаториевФото: Евгения ГУСЕВА
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Новые американские санкции, под которые попали три крымских санатория «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор», станут им хорошей рекламой: иностранцы обязательно захотят в них побывать, считает глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«Благодаря этим санкциям, в мире не только популяризируется Крым, но и его санаторно-курортные объекты. Эти санкции с одной стороны не нанесут Крыму никакого ущерба, а с другой — станут хорошей дополнительной международной рекламой трем лечебно-оздоровительным центрам», - сказал он.

Алексей Черняк отметил, что «теперь иностранные туристы захотят побывать в санаториях, против которых выступает США».

«Ведь это значит, что там есть что-то действительно уникальное. Это высшая оценка качества нашим объектам оздоровления», - подчеркнул крымский депутат.

Он добавил, что на работу и развитие санаториев санкции США не повлияют, на сегодняшний день в них уже вкладывают деньги инвесторы, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Соединенные Штаты расширили санкции против России по Украине и Крыму в четверг, 8 ноября.

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