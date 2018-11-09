В Крыму рады американским санкциям

9 Нояб. 06:15 2018-11-09T06:19:32+03:00

На полуострове теперь ожидают наплыва туристов из США

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Введенные Соединенными Штатами санкции против Крыма «работают» на пользу полуострову, и в крымских санаториях наверняка теперь появится множество американских туристов, считает глава комитета Госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«Мы с большим удовольствием восприняли новые санкции США в отношении крымских санаториев. Речь идет однозначно о популяризации Крыма за деньги наших «друзей» в США», - сказал он.

Алексей Черняк пояснил: «Граждане США – они же прогрессивные, поэтому обязательно изучат всю информацию о санаториях, которые подпали под санкции».

«Они узнают, что в Крыму все спокойно, можно получить весь комплекс лечебных процедур, причем, дешевле, чем в их стране», - отметил крымский депутат.

Он добавил, что в этом году в Крыму побывали зарубежные туристы из 132 стран, такой наплыв иностранцев на полуострове наблюдается впервые с момента развала СССР, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в четверг, 8 ноября, Соединенные Штаты расширили санкции против России по Украине и Крыму, под новые ограничения попали три крымских санатория – «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор».