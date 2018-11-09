Гройсман заявил, что за три месяца наведет на Украине "реальный порядок"

9 Нояб. 14:08 2018-11-09T14:08:54+03:00

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал гражданам в течение трех месяцев навести "в стране реальный порядок", при этом он попросил расширения полномочий для выполнения своих инициатив.

Премьер заявил, что "категорически поддерживает" наведение порядка в стране.

"Премьер-министру и правительству… недостаточно полномочий. Поэтому… я внесу изменения в закон о кабинете министров Украины об усилении полномочий премьера Украины. Если вы это поддержите, я в течение трех месяцев, ответственно заявляю: наведу в стране реальный порядок", — заявил Гройсман во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

Отметим, что в настоящий момент Украина является парламентско-президентской республикой.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал своим соотечественникам "максимально сдерживать" цены на "голубое топливо", отметив, что в будущем цена на газ для украинцев будет зависеть от импортной.