Гройсман пообещал украинцам «максимально сдерживать» цены на газ

23 Окт. 06:11 2018-10-23T06:20:59+03:00

По словам премьера Незалежной, вопрос о подорожании газа для населения на 35% не стоит

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Украинский премьер Владимир Гройсман «успокоил» соотечественников: следующего повышения цен на газ для населения пока не будет. Достаточно того, что с 1 ноября они будут платить за «голубое топливо» больше почти на четверть (23,5%).

«Вопрос, чтобы делать ещё одно повышение на 35%, не стоит и не может стоять. Этого не произойдёт, потому что это недопустимо для украинских граждан», — заявил он в телеканала ICTV.

Правда, как долго этот вопрос «не будет стоять», Гройсман уточнять не стал. Но отметил, что в будущем цена на газ для украинцев будет зависеть от импортной.

При этом он пообещал «максимально сдерживать» текущую цену на «голубое топливо».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, с 1 ноября кубометр газа для рядовых потребителей на Украине будет стоить 8,5 тысячи гривен (примерно 305 долларов).

Киев обязался повысить стоимость газа для населения в рамках выполнения требований Госдепартамента США по соглашению с МВФ о выдаче очередного транша. Еще в начале сентября Гройсман заявил, что без помощи Международного валютного фонда стране грозит дефолт, поэтому нужно срочно повысить цены на газ.