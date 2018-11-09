2018-11-09T20:32:57+03:00
Экономика

Цена на нефть Brent впервые с апреля упала ниже $70 за баррель

А стоимость черного золота марки WTI опустилась ниже $60
Дарья ИВАШКИНА
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Цена на нефть Brent впервые с апреля упала ниже $70 за баррельЦена на нефть Brent впервые с апреля упала ниже $70 за баррельФото: REUTERS
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В пятницу, 9 ноября, цены на нефть продолжили падать.

В результате стоимость североморской нефти марки Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель. Последний раз такое снижение было зафиксировано семь месяцев назад -10 апреля. Так, в какой-то момент январские фьючерсы на Brent подешевели до 69,16 доллара за бочку.

Стоимость же фьючерса на WTI на декабрь уменьшилась к тому времени до 59,31 доллара.

Таким образом, с начала этой недели Brent подешевела на 3,85%, WTI - на 4,7%.

Кстати, стоит отметить, что нефть дешевеет в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+, которое должно состояться в Абу- Даби 11 ноября. Как ожидается, в ходе этой встречи ее участники рассмотрят вопрос сокращения добычи черного золота в следующем году.

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