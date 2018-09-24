Страны ОПЕК+ могут вернуться к ограничению добычи нефти в 2019 году

СЕГОДНЯ 01:14 2018-09-24T01:14:46+03:00

Страны ОПЕК+ могут снова снизить объемы добычи нефти с 2019 года Фото: REUTERS

На заседании в Алжире министры государств-участниц не стали рассматривать вопросы об увеличении добычи сырья

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Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) а также независимые нефредобывающие страны могут вернуться к сценарию сокращения добычи сырья в 2019 году. Об этом стало известно после заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире, которое проходило 23 сентября.

По прогнозам экспертов, в следующем году излишки запасов углеводородов могут снова уронить нефтяные котировки на биржах. Поэтому министры не стали рассматривать вопросы повышения добычи нефти более чем на один миллион баррелей в сутки. Было решено собрать в ноябре экстренную встречу для оценки оптимального уровня добычи на 2019 год.

Алжирская встреча стала 10-м заседанием мониторингового комитета с начала реализации сделки.

Как сообщал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп в четверг призвал страны ОПЕК немедленно снизить цены на нефть. Он указал, что США защищают страны Ближнего Востока, долгое время обеспечивая им безопасность. А те, вместо благодарности, повышают цены на сырье.

Напомним, соглашение о сокращении добычи нефти было подписано странами ОПЕК+ в 2016 году. А 22 июня 2018 года они договорились увеличить добычу черного золота на один миллион баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.