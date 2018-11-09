Ресторатор Пригожин организовал обед на встрече Шойгу с командующим ливийской армией Хафтаром

9 Нояб. 23:30 2018-11-09T23:30:44+03:00

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Как выяснилось, официальный обед на встрече министра обороны России Сергея Шойгу с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром организовал ресторатор Евгений Пригожин. Об этом сообщил журналистам военно-дипломатический источник.

«Известный российский ресторатор Евгений Пригожин обеспечивал встречу глав военных ведомств России и Ливии в Минобороны РФ. Он организовывал официальный обед и принял участие в обсуждении культурной программы визита ливийской делегации», - приводит его слова ТАСС.

Встреча Сергея Шойгу с Халифой Хафтаром состоялась в Москве в среду, 7 ноября. А полгода назад, 4 мая, прошли переговоры российского министра с ливийским маршалом в режиме видеоконференции, они тогда обсудили безопасность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также вопросы борьбы с международным терроризмом и разрешения кризисной ситуации в Ливии.