2018-11-10T00:57:21+03:00
Политика

ЕС пригрозил Украине исключением из энергосообщества

Киев нарушил специальные обязательства на рынке газа без консультации с Европой
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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«Нафтогаз» обязан предоставлять газ потребителям напрямую, либо же через газораспределительные фирмы«Нафтогаз» обязан предоставлять газ потребителям напрямую, либо же через газораспределительные фирмыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украине пригрозили исключением из Европейского энергетического сообщества (ЕЭС) за решение властей Незалежной продлить так называемые «специальные обязательства» на рынке газа для «Нафтогаза», сообщил главный исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

На своей странице в Facebook он опубликовал соответствующее письмо главы секретариата ЕЭС Янеза Копача, в котором европейский чиновник предупреждает, что если решение украинского правительства вступит в силу, ЕЭС начнет разбирательство в рамках процедуры нарушения правил.

Копач отмечает, что Киев создал условия «для непропорционального и дискриминационного поведения присутствующих на рынке компаний». Кроме того, как подчеркивает глава секретариата, новые правила для «Нафтогаза» ввели тайком, не посоветовавшись с Европой, а это «противоречит принципам прозрачности».

«Это грозит исключением из энергосообщества, потерей международной финансовой помощи и так далее», - пояснил Витренко серьезность ситуации.

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