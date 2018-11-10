2018-11-10T04:45:07+03:00
Политика

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело из-за выборов в Донбассе

Граждане ДНР и ЛНР 11 ноября будут выбирать глав республик и депутатов Народных советов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Выборы глав республик и депутатов Народных советов в ДНР и ЛНР пройдут 11 ноябряВыборы глав республик и депутатов Народных советов в ДНР и ЛНР пройдут 11 ноябряФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Прокуратура подконтрольной Киеву части Донецкой области открыла уголовное производство в связи с намеченными на 11 ноября выборами в мятежном Донбассе, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По мнению украинских властей, выборы в ДНР и ЛНР угрожают национальной безопасности и суверенитету Незалежной, чреваты изменением ее государственных границ. Виновата, разумеется, Россия.

В сообщении отмечается, что уголовное дело расследуется «по признакам преступления, предусмотренного статьей 110 «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» Уголовного кодекса» соседней страны.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 11 ноября жители Донбасса будут выбирать глав ДНР и ЛНР, а также депутатов Народных советов своих республик. В конце октября представители восьми стран ЕвропыВеликобритании, Франции, Германии, Бельгии, Италии, Нидерландов, Польши и Швециипризвали Россию не допустить выборов в Донбассе.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Америка с 2001 года потратила 6 триллионов долларов на военные расходы
Песков опроверг сообщения о том, что Путин проходил через металлодетектор в Сингапуре
Ученые рассказали о взаимосвязи климата и тяги к алкоголю
Путин заявил, что отсутствие российских бизнесменов в Давосе не повлияет на авторитет страны
«Подмосковного Отелло» обязали выплатить экс-супруге два миллиона рублей за моральный ущерб
В провинции Хомс нашли мозаику времен Римской империи
Министр по вопросам Brexit Доминик Рааб подал в отставку
Путин выразил надежду на то, что преемник Порошенко учтет его ошибки
Путин назвал ключевую проблему в отношениях РФ и США
Путин: Россия готова работать с Японией на основе декларации 1956 года
Путин заявил, что нынешние власти Украины не способны решить проблему Донбасса
Минообороны Австрии не поддержало идею Макрона об общеевропейской армии