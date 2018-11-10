Украинская прокуратура возбудила уголовное дело из-за выборов в Донбассе

10 Нояб. 04:16 2018-11-10T04:45:07+03:00

Выборы глав республик и депутатов Народных советов в ДНР и ЛНР пройдут 11 ноября Фото: REUTERS

Граждане ДНР и ЛНР 11 ноября будут выбирать глав республик и депутатов Народных советов

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Прокуратура подконтрольной Киеву части Донецкой области открыла уголовное производство в связи с намеченными на 11 ноября выборами в мятежном Донбассе, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По мнению украинских властей, выборы в ДНР и ЛНР угрожают национальной безопасности и суверенитету Незалежной, чреваты изменением ее государственных границ. Виновата, разумеется, Россия.

В сообщении отмечается, что уголовное дело расследуется «по признакам преступления, предусмотренного статьей 110 «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» Уголовного кодекса» соседней страны.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 11 ноября жители Донбасса будут выбирать глав ДНР и ЛНР, а также депутатов Народных советов своих республик. В конце октября представители восьми стран Европы – Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Италии, Нидерландов, Польши и Швеции – призвали Россию не допустить выборов в Донбассе.