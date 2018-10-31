В Совбезе ООН призвали Россию не допустить выборов в Донбассе

31 Окт. 04:32 2018-10-31T04:32:19+03:00

Восемь европейских стран выступили с совместным заявлением, осудив проведение голосования в ЛНР и ДНР

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Россия должна повлиять на власти народных республик в Донбассе и не допустить проведение выборов, которые запланированы на 11 ноября. Такое совместное заявление сделали во вторник представители восьми стран Европы: Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Италии, Нидерландов, Польши и Швеции.

В распространенном письме сказано, что эти страны осуждают незаконное проведение голосования на территориях неподконтрольных Киеву. Также страны вновь обвинили Москву в "финансировании и военной поддержке сепаратистов".

Ранее в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине западные страны примерно в этом же составе выстыпили против участия в полемике главы Центризбиркома ЛНР Елены Кравченко. Постпред Швеции заявил, что она не представляет легитимную уркаинскую власть, а ее участие в заседании может создать прецедент, сообщал сайт kp.ru.

Также постпред РФ Василий Небензя возложил на ЕС и США ответственность за то, что Киев не выполняет минские договоренности.