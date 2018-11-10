2018-11-10T05:07:01+03:00
Политика

Болтон заявил, что США пока не собираются размещать в Европе запрещенные ДРСМД ракеты

По слова советника Трампа, для Соединенных Штатов и НАТО это вопрос «глобальной стратегии»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Советник президента США по нацбезопасности Джон БолтонСоветник президента США по нацбезопасности Джон БолтонФото: REUTERS
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Соединенные Штаты не собираются размещать в Европе ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). По крайней мере, пока. Так заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«В обозримом будущем у США нет планов размещать в Европе ракеты, запрещенные договором РСМД», - сказал он журналистам в Париже.

Болтон подчеркнул, что для Соединенных Штатов и НАТО это вопрос «глобальной стратегии». По его словам, Вашингтон «находится в тесном взаимодействии с союзниками по этому поводу» и с большим оптимизмом смотрит на возможность выработать общую позицию.

Он напомнил, что США решили выйти из соглашения ДРСМД, объяснив, почему: «Сегодня только две страны в мире связаны договором о РСМД, и Россия его нарушает, а это означает, что только одна страна в мире связана договором о РСМД».

Советник президента США добавил, что «ДРСМД был договором своего времени и места», а теперь он устарел, передает ТАСС.

Напомним, 20 октября американский лидер заявил, что его страна выйдет из Договора о РСМД, который был заключен между США и Советским Союзом 8 декабря 1987 года. По словам Дональда Трампа, он считает такой шаг необходимым, поскольку Россия якобы нарушает условия соглашения, а Штатам нужно развивать эти вооружения.

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