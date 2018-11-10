2018-11-10T20:38:17+03:00
Общество

Кокорину разрешили звонить из СИЗО

Однако разговор должен длиться не более 15 минут
Дарья ИВАШКИНА
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Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр КокоринНападающий футбольного клуба «Зенит» Александр КокоринФото: Михаил ФРОЛОВ
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В субботу, 10 ноября, появилась информация о том, что нападающему футбольного клуба «Зенит» Александру Кокорину, который был заключен под стражу после двух драк в Москве, разрешили совершать телефонные звонки из СИЗО.

Как рассказал журналистам ответственный секретарь Общественной палаты Москвы Иван Мельников, все звонки из следственного изолятора должны быть согласованы со следователем, а длиться они должны не более 15 минут.

«Кокорину, как и Мамаеву, разрешены телефонные звонки из СИЗО. Для этого необходимо приобрести карточку, написать заявление, после чего человека выводят из камеры для совершения звонков. <…> Карты приобретаются через личный счет заключенного», - сказал Мельников газете «Спорт-экспресс».

Стоит отметить, что полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев действительно ранее также получил возможность звонить близким родственникам из СИЗО. Как тогда уточнил адвокат спортсмена Игорь Бушманов, его клиент использует стандартный общий телефон и общается только под наблюдением администрации следственного изолятора.

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