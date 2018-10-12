Кокорин и Мамаев в Бутырской тюрьме: неработающий телевизор, спортзал и душ в камерах

СЕГОДНЯ 18:00 2018-10-12T20:05:39+03:00

«Комсомолка» выяснила, что ждет оскандалившихся спортсменов в застенках и по каким понятиям им предстоит жить ближайшие месяцы [видео]

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В пятницу утром все трое задержанных проснулись уже в тюремном карантине.

- По правилам всех вновь прибывших на первые несколько дней (до 10) помещают в тюремный карантин, - объясняет в эфире Радио "Комсомольская правда" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. - Здесь проводят медицинский осмотр и тщательно наблюдают за «новеньким»: как он себя ведет, буйный - не буйный, характер, привычки и темперамент. Это делается, чтобы подобрать подходящего сокамерника. Также одна из задач — за время карантина подготовить арестованного к условиям и порядкам изолятора. Для этого с ними будут беседовать сотрудники СИЗО.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673018" frameborder="0"></iframe> Кокорин в зале суда.Михаил ФРОЛОВ

Только после карантина их, что называется, поднимут наверх - переведут в основную камеру.

ТЕЛЕВИЗОР, ХОЛОДИЛЬНИК, ГОРЯЧАЯ ВОДА И СПОРТЗАЛ

Иван Мельников уже побывал в «Бутырке» в карантине, где ночевали антигерои всех новостей.

Футболисты Кокорин и Мамаев избивают чиновника в "Кофемании". Источник: Breaking Mash

- Павел Мамаев и Александр Кокорин сейчас сидят в просторных шестиместных камерах, каждый всего лишь с одним соседом. Брат Кокорина Кирилл в двухместной. У Павла сосед обвиняемый в краже. У Кокорина — неплательщик алиментов. Телевизор есть у всех, но работает он только у Кирилла Кокорина. Так что посмотреть новостные сюжеты со своим участием футболистам не удастся. Зато при нас в камеру к Александру занесли холодильник, вот только положить туда ему нечего. Всю еду, что он брал с собой на арест, отобрали, а никаких передачек им с братом пока с воли не принесли. Зато Мамаеву родня уже доставила посылку — лапшу быстрого приготовления, конфеты, пряники, зубную пасту, мыло, туалетную бумагу... Одним словом, самое необходимое.

Павел Мамаев в помещении суда.Фото: Михаил ФРОЛОВ

СИЗО №2, более известное как «Бутырка», - один из самых старых изоляторов в Москве. Здание построено еще 1775 году. С тех пор оно несколько раз перестраивалось.

- Есть и камеры с не очень, скажем так, свежим ремонтом. Но в основном все более-менее прилично, - объясняет Мельников. - То место, где сейчас наша троица, - самое новое и презентабельное, сюда начальство обычно приводит комиссии и делегации. Зато в «Бутырке» есть спортзал и горячая вода (в карантине — душ прямо в камере). А в «Лефортово», к примеру, и этого нет.

БЫЛИ ПЕРВЫМИ, СТАЛИ «ПЕРВОХОДАМИ»

Видео: Кокорин и Мамаев избивают водителя телеведущей Первого канала.На камерах отчетливо видно, как трое мужчин наносят пострадавшему сильные удары по голове.

Правозащитники считают, что, скорее всего, Мамаев и Кокорин попадут в спецблок — камеры с повышенной изоляцией.

— Это обычная практика по громким делам. В спецблоке есть и свои плюсы — маломестные помещения максимум на четверых с душем, туалетом и холодильником. Но и свои минусы — оттуда реже выводят в спортзал, там уж точно нельзя нарушить никаких запретов (например, пользоваться мобильным телефоном с интернетом — прим. ред.), за арестантами ведется круглосуточное наблюдение.

Тюремный коридор следственного изолятора №2 `Бутырская тюрьма`.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- А если не в спецблок, то куда? Как выглядят обычные камеры?

- По-разному. Много огромных двадцатиместных (душ — раз в неделю, но в камерах есть раковины, обычно задержанные моются там), со стенами, расписанными воровскими звездами и символикой АУЕ (арестантский уклад един - название и девиз неформального бандитского объединения — Ред.). Есть очень холодные, так как сделаны в том здании, где раньше были склады и отопление налажено недостаточно хорошо. Но в любом случае содержаться они будут только с такими же, как они, ранее не судимыми, так называемыми «первоходами».

- То есть за тату Мамаеву отвечать не придется?

- Конечно, он же впервые в тюрьме.

Комментарий специалиста

«Если сломаются, сокамерники будут их «доить»

К «первоходам», вопреки расхожему мнению, относятся гуманно. Но сильно рассчитывать на снисхождение футболистам все же не стоит. Они персонажи для зоны особые — денежные.

- Вот они сейчас уедут в СИЗО. Кто-то пишет, что к ним будут достойно относиться, ведь они уважаемые люди и так далее. Но все не так. В изоляторе они будут источником дохода. Причём для всех. И для арестантов, и для сотрудников, и для адвокатов (чего уж скрывать), - говорит юрист фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова. - И все их внешние связи на воле не плюс, а фактор определенного риска, потому что более опытные осужденные могут через них попытаться решить свои вопросы. Скорее всего, футболисты попадут в спецблок. Но если нет, то им придется непросто. Негласное правило тюрьмы «не верь, не бойся, не проси», и как они себя поставят с самого начала, так к ним будут относиться потом весь срок. Сломаются - будут их «доить» (настойчиво просить перевести денег на карты родственников — мам, пап, жен, на счет тюремного магазина и т. д.).

- А то, что они спортсмены, поможет им там?

- В СИЗО нет. А вот если они уедут по приговору на зону, безусловно. В исправительных колониях большое значение придают спорту. Но до этого пока еще далеко.

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