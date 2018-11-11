2018-11-11T12:41:29+03:00
Политика

Владимир Путин прибыл в Париж для участия в памятных мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой Мировой войны

Из аэропорта российский лидер отправится в Елисейский дворец, где президент Франции Эммануэль Макрон принимает сегодня десятки зарубежных гостей
Денис СУХОВ
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Владимир Путин прибыл в Париж для участия в памятных мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой Мировой войныВладимир Путин прибыл в Париж для участия в памятных мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой Мировой войныФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Париж для участия в памятных мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой Мировой войны. Из аэропорта глава российского государства отправится в Елисейский дворец, где его французский коллега принимает сегодня десятки зарубежных гостей.

После сбора во дворце более 50 глав государств и правительств, а также представители международных организаций отправятся к Триумфальной арке, где и состоится торжественная военная церемония, театрализованное преставление и большое выступление Макрона.

Позже Путин возложит цветы к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса в центре Парижа. Монумент был открыт в 2011 году при участии российского президента и посвящен солдатам и офицерам Русской императорской армии, сражавшимся на территории Франции в годы Первой Мировой войны.

Около 15:00 начнется рабочий завтрак, устраиваемый Макроном в честь прибывших гостей. Ожидается, что там российский лидер проведет ряд коротких переговоров «на ногах», в том числе с американским президентом Дональдом Трампом. Президенты РФ и США получат возможность условиться о полноформатной встрече, которая, вероятно, состоится на полях предстоящего саммита «большой двадцатки» в Аргентине.

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