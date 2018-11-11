Макрон призвал не забывать последствия Первой мировой войны

11 Нояб. 15:02 2018-11-11T15:02:40+03:00

Также президент Франции подчеркнул важность борьбы за мир и отказ от «идей господства»

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Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая у Триумфальной арки в Париже, где в воскресенье, 11 ноября, проходят мероприятия, посвященные столетней годовщине Компьенского перемирия, призвал не забывать последствия Первой мировой войны, унесшей жизни миллионов солдат.

«11 ноября 1918 года в 11 часов утра сто лет назад в Париже, как и во всей Франции, зазвонили колокола, возвестившие о перемирии после четырех долгих и кровопролитных лет войны. <…> Следы этой войны никогда не следует забывать - ни в Европе, ни во всем мире», - сказал Макрон, выступление которого транслировал телеканал BFM.

Также глава Пятой республики заявил о необходимости «передать нашим детям мир, о котором мечтали поколения», заметив, что «иногда история угрожает возобновить трагический ракурс». При этом французский лидер призвал мировых лидеров «бороться за мир», отказываясь от «идей господства».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 11 ноября, около 70 мировых лидеров, в том числе президент РФ Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, прибыли в Париж для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.

Так, сначала высокие гости отправились к Триумфальной арке, где находится могила Неизвестного солдата - памятник воинам, погибшим в сражениях 1914 - 1918 годов. Именно там перед собравшимися и выступил Макрон. Затем же политики поехали в Елисейский дворец на рабочий ланч.

«Комсомольская правда» внимательно следит за происходящим в Париже. Видеотрансляцию из французской столицы смотрите на нашем сайте kp.ru.