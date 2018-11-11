Стоимость запуска ракеты «Союз-5» составит $60 млн

11 Нояб. 17:14 2018-11-11T17:14:22+03:00

В течение 40 лет с космодрома Байконур планируется провести 240 пусков

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В «Роскосмосе» оценили стоимость пуска новой российской ракеты «Союз-5». Так, прогнозируемая стоимость запуска составляет 60 миллионов долларов.

При этом в течение 40 лет с космодрома Байконур планируется провести 240 пусков этой ракеты. Как отмечается в видео, опубликованном в Twitter главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, запуски будут осуществляться с помощью ракетного комплекса «Байтерек» - совместного проекта России и Казахстана.

Как ожидается, «Союз-5» сможет составить конкуренцию зарубежным ракетам-носителям среднего класса - американской Falcon 9 и европейской Ariane-6. «Прогнозируемая стоимость запуска в 60 миллионов долларов сопоставима со стоимостью пусков прямых конкурентов. Таким образом, реализация проекта "Байтерек" позволит создать коммерчески перспективный космический ракетный комплекс», - говорится в опубликованном Рогозиным ролике.

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