2018-11-11T17:31:29+03:00
Общество

Стала известна причина смерти актрисы Юлии Волчковой

По предварительным данным, причиной смерти актрисы Юлии Волчковой стал рак
Дарья ИВАШКИНА
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Актриса Юлия Волчкова. Фото: официальный сайт Киевского Академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра/drama-comedi.kiev.uaАктриса Юлия Волчкова. Фото: официальный сайт Киевского Академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра/drama-comedi.kiev.ua
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В воскресенье, 11 ноября, стала известна возможная причина смерти актрисы Юлии Волчковой.

Как заявила иллюзионистка Наталья Жаворонкова, заслуженная артистка Украины скончалась после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. При этом знакомая актрисы заметила, что «рак косит людей не на шутку». «Сейчас каждый третий умирает или болеет этой ужасной болезнью. <…> Больно, правда», - цитирует Пятый канал Жаворонкову.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Юлия Волчкова умерла в минувшую субботу, 10 ноября. Как отмечалось, актриса из сериала «День рождения Буржуя» скончалась в одной из киевских больниц в возрасте 44 лет.

СПРАВКА «КП»

С 1995 года Юлия Волчкова работала в Киевском Академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. Зрителям же она запомнилась по ролям в таких сериалах, как «День рождения Буржуя», «Нити судьбы», «Кольцо с рубином» и «След оборотня».

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